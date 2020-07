Incendio a Roma: fiamme su Via di Boccea tra Via Nazareth e Via Cornelia

Incendio di sterpaglie, fumo e difficoltà di circolazione a Roma.

Il servizio Luceverde Roma, realizzato da ACI in collaborazione con Polizia Roma Capitale, riporta “un incendio su Via di Boccea tra Via Nazareth e Via Cornelia“, su indicazione della Polizia Locale.

Si segnalano “possibili difficoltà di circolazione fra Via Cornelia e Via Nazareth causa fumo e incendio di sterpaglie“.