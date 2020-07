Incendio a Settimo Milanese, Codacons: “Alta colonna di fumo, pericolo per la salute e allarme inquinamento”

“Ieri verso le ore 16 è scoppiato un incendio in zona Figino a Settimo Milanese, precisamente, in via Novara, dove si alzata un’alta colonna di fumo nero“: lo spiega in una nota il Codacons. “Nella segnalazione lanciata al 112 si parla di due camper coinvolti nel rogo, ma a bruciare sono stati solo stralci d’erba, immondizia ed erbacce. Sul posto sono accorse due autopompe dei vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme.

Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti.”

“Necessari accertamenti sulle cause che hanno determinato il divamaparsi del rogo. Simili episodi sono in grado di arrecare grossi danni all’ambiente e ai cittadini,” commenta il Presidente de Codacons Marco Donzelli.

“La nostra Associazione da sempre attenta e sensibile a tali problematiche, interviene affinché si accerti, in particolare, se siano state o meno adottate tutte le necessarie cautele dirette ad evitare il verificarsi di tali gravi episodi. Per questo presenteremo esposto alla Procura della Repubblica.”