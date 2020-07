Incidente Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Mio padre ce la farà, non è più in pericolo di vita. Un giorno lo racconterà ai miei figli”

“Papà ce la farà, sono sicuro. Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, il figlio di Alex Zanardi, Niccolò. Il campione è stato trasferito ieri al centro di riabilitazione “Villa Beretta”.

Niccolò ha confermato che Alex Zanardi “non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati. Siamo anche contenti perché il suo recupero è stato molto più veloce di quanto ci aspettassimo. Ma non bisognerebbe sorprendersi: questo è papà. E’ incredibile l’energia di quell’uomo, ha una forza straordinaria“.

“Gli parliamo, certo. Ora che non è più sedato si può. Prima era proprio controindicato. I medici ci spiegavano che stimoli esterni avrebbero interferito con la sedazione. Adesso invece ci dividiamo i compiti: noi diamo gli stimoli affettivi, i medici quelli neurologici“.

“C’è tantissimo affetto attorno a noi e attorno a lui. In questo periodo mi è capitato di riflettere su quanto siamo fortunati per questo. Ma non oso a pensare a chi si trova magari in una situazione altrettanto dura e difficile, ma deve affrontarla da solo“.