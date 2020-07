Incidente Alex Zanardi: lento risveglio, ancora nessun aggiornamento sulle sue condizioni

Non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 19 giugno, mentre partecipava con la sua handbike ad una staffetta di ciclisti paralimpici.

Lo staff dei medici che lo segue ha deciso di ridurre la sedazione per un lento risveglio: è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico delle Scotte dove è stato sottoposto a 3 interventi.

Sulla base della reazione all’uscita dalla sedazione verranno prese decisioni sulla sua permanenza nel reparto.