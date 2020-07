Incidente Alex Zanardi: 14ª notte in ospedale, ancora nessuna decisione sul risveglio dal coma

Alex Zanardi, sottoposto lunedì scorso a un secondo intervento neurochirurgico, ha trascorso la 14ª notte senza sostanziali variazioni del quadro clinico: lo apprende l’AdnKronos da fonti sanitarie del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, dove l’ex campione di Formula 1 è ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva, dal 19 giugno. L’atleta paralimpico bolognese è in coma farmacologico e intubato. Il paziente presenta condizioni cliniche “stazionarie” e un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane “grave“.

Ancora nessuna decisione è stata presa sul possibile risveglio, con la diminuzione del dosaggio dei farmaci che inducono il coma.