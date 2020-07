Un sessantunenne è caduto dal monopattino e si e procurato un trauma cranico e diverse escoriazioni. L’incidente è accaduto dopo le 14 via Valfurva a Milano, non lontano dall’ospedale Niguarda, dove lo hanno portato i soccorritori del 118 in ambulanza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente.