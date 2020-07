Intervento del Soccorso Alpino Valdostano oggi alle ore 14.00 per il recupero di un alpinista vittima di una caduta sulla via normale del Monte Bianco, versante italiano, Piton des Italiens. L’incidente a quota 4100 mt. Il paziente, uno spagnolo di 64 anni, è in Pronto soccorso in fase di diagnosi. Le sue condizioni sono buone. Ha riportato traumi non gravi.