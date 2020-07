Un grave incidente si è verificato sulle montagne del Lecchese: un ragazzo di 13 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere precipitato in una scarpata durante un’ escursione. L’incidente è avvenuto nel territorio di Ballabio (Lecco). Il 13 enne ha picchiato la testa ed è stato soccorso dai tecnici del Soccorso Alpino della XIX delegazione Lariana con il 118. Trasportato in eliambulanza, giunta da Como, è all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.