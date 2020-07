Incidenti in Montagna: escursionista 79enne morto nel Lecchese

Un escursionista 79enne, forse colpito da malore, è morto in Valvarrone (Lecco): il Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco di Lecco e Bellano hanno raggiunto la zona boschiva in località Lavade’ della Valvarrone e, constatato il decesso, hanno proceduto alle operazioni di trasporto a valle.

L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri da un amico che era con il 79enne.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause del decesso.