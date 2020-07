Una cinquantacinquenne di nazionalità kazaka residente a Trieste è morta questo pomeriggio nel gruppo del Monte Canin, Alpi Giulie. La donna è precipitata per cinquanta metri da Sella Bilapec, dove sono presenti alcuni resti di edifici bellici, da un pulpito di roccia. Allertate la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico e la Guardia di Finanza di Sella Nevea per il recupero, il medico di turno altro non ha potuto fare che constatarne il decesso.