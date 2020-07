Incredibile guarigione dal Coronavirus: a 102 anni era stata colpita da una forma grave

Si chiama Alba Perinetti, è originaria di Ancona, e ha 102 anni. A parte l’età meravigliosa ha qualcos’altro di speciale: ha superato il coronavirus, sconfiggendone una forma grave. La signora, ricoverata da qualche tempo alla Fondazione S. Chiara di Lodi, si è ammalata alla metà di aprile. Per curare al meglio chi nei mesi scorsi si è ammalato di coronavirus, all’interno della residenza per anziani erano stati creati diversi reparti contraddistinti da diversi colori per gravità. La donna era stata spostata nel reparto con codice rosso, dunque molto grave. Ma lei ha stupito tutti e ce l’ha fatta. Ora può raccontare come e’ andata e intanto si prepara a festeggiare i 103 anni a settembre.