Influenza: l’infettivologo Bassetti spiega perché il vaccino sarà molto importante, “va raccomandato anche ai ragazzi”

“La vaccinazione contro l’influenza stagionale sarà molto importante e, oltre alla fascia di popolazione a cui è offerto gratuitamente, credo che debba essere almeno raccomandato ai ragazzi“: lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva (Sita), ospite di “Agorà Estate” su Rai3. “Sarà necessaria una campagna vaccinale per spiegare quanto è importante la vaccinazione antinfluenzale in ottica di un ritorno del Covid in autunno. Soprattutto perché così si aiuteranno i medici nel filtrare chi ha fatto il vaccino da chi invece non l’ha fatto, così da escludere in caso di sintomi l’influenza stagionale e arrivare prima a una diagnosi di Covid“.