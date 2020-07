Infrastrutture critiche, terremoti e maltempo: come aumentare la sicurezza

Domani giovedì 23 luglio è in programma un webinar di presentazione del progetto RAFAEL con ENEA, che punta a rendere disponibili a imprese e PA le innovazioni per la protezione delle infrastrutture critiche sviluppate nell’ambito della piattaforma CIPCast. Oltre a predire la probabilità di danneggiamento dei singoli elementi, CIPCast valuta anche l’impatto sui servizi e le conseguenze sulla popolazione e sul sistema industriale in caso di terremoti, precipitazioni intense, azioni terroristiche o dolose. Attualmente, la piattaforma CIPCast è utilizzata per il monitoraggio della rete di distribuzione elettrica dell’area metropolitana di Roma ed è in grado di generare scenari sintetici di terremoti e precipitazioni intense in alcune aree delle Regioni Lazio e Toscana. RAFAEL amplierà il suo utilizzo alle aree del Sud Italia maggiormente esposte a pericoli naturali o antropici in modo da estenderne progressivamente le funzionalità a tutto il territorio nazionale.