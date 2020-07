Intesa Ubi: Adiconsum, ‘da ops concentrazione che richiede riflessioni’

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – Adiconsum ritiene che l’ops promossa da Intesa Sp su Ubi banca sia “un’ipotesi di concentrazione di grandissimo rilievo che richiede riflessioni anche sulle prospettive dell’intero sistema bancario italiano” e auspica che dal suo esito “scaturisca l’ulteriore rafforzamento del sistema bancario e si tutelino ancor meglio risparmiatori, investitori, territorio, imprese e famiglie”. E’ quanto spiega l’associazione dei consumatori in una nota dopo l’incontro di ieri con il management della banca e in particolare con il direttore della Banca dei Territori, Stefano Barrese, che ha illustrato alle associazioni consumatori modalità, contenuti e strategie. Adiconsum, “valutando positivamente il confronto ex ante promosso da Intesa Sanpaolo, auspica che tale modalità prosegua sia nel durante dell’operazione che nelle sue ricadute sui risparmiatori e sui territori interessati”.