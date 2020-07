La Cina lancia un nuovo satellite per telecomunicazioni

La Cina ha lanciato oggi in un’orbita un satellite commerciale per le telecomunicazioni, noto come APSTAR-6D, dal centro di lancio satellitare di Xichang, nel sud-ovest del Paese. L’APSTAR-6D è stato lanciato da un razzo vettore Long March-3B alle 20:11 (ora di Pechino).

Il satellite è stato sviluppato dalla China Academy of Space Technology, una consociata della China Aerospace Science & Technology Corporation. Il dispositivo e’ stato acquistato dalla APT Mobile SatCom Limited, che lo usera’ per fornire servizi di telecomunicazione satellitare a banda larga per applicazioni di comunicazione aerea, navale, tra veicoli e di altro tipo. Il lancio di oggi e’ stata la missione numero 339 eseguita dalla serie di razzi vettori Long March.