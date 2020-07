La xylella non si è fermata: “è ad appena 350 metri dalle campagne di Monopoli”

“Ad appena 350 metri dalle campagne di Monopoli. Ecco dove è arrivata la Xylella, altro che ferma da quando Emiliano è presidente”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, a proposito dei nuovi ulivi infettati dalla xylella fastidiosa, il batterio da quarantena che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, scoperti a pochissima distanza dalla zona cuscinetto. ”E’ stata certificata la presenza di altri due ulivi malati a Fasano – aggiunge – dove pare che i focolai non siano puntiformi ma estesi. Siamo a ridosso degli uliveti della campagna monopolitana e non si deve perdere tempo come, invece, è stato fatto finora consentendo al batterio di colpire anche migliaia di esemplari di ulivi monumentali. Mi fa solo rabbia aver proposto esattamente due anni fa, il 23 luglio del 2018, insieme al collega, peraltro del Pd, Paolo De Castro, una proposta di rigenerazione del Salento che aveva avuto anche il via libera dei commissari europei all’Agricoltura e alla Salute e che una volta presentata, in spirito di collaborazione, ad Emiliano è rimasta nel cassetto’‘.