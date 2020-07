I 10 lavori migliori (e quelli peggiori) per mantenersi in salute con il caldo: i contabili primi in classifica

I venditori di lenti a contatto ed esperti della vista di Lenstore hanno rivelato quali sono i lavori più dannosi per la salute.

Una ricerca scopre quali lavori proteggono la salute di più, e quali causano il maggior numero di complicazioni, da problemi di postura a danni causati dai raggi solari

I contabili spendono gran parte del loro tempo seduti, e anche se il loro livello di fitness ne soffre, quelli che praticano questa professione non sono esposti a particolari rischi. Questa professione è quindi fra le meno rischiose.

Altre tra le professioni più salutari sono i programmatori, gli avvocati e gli architetti, mentre i paramedici, i pompieri e i dentisti occupano le prime tre posizioni tra i lavori che corrono il maggior numero di rischi.

Quando si sceglie un lavoro, ci sono diversi fattori da considerare, dal tempo speso a fare da pendolare, al livello di equilibrio tra vita personale e lavorativa, e quanta passione si ha per quel determinato lavoro. Molti di noi lavorano otto ore al giorno seduti alla propria scrivania in un ufficio; ma quanti di noi davvero considerano i problemi di postura e di fitness che questo tipo di lavoro comporta? Tutti dovremmo essere più consapevoli ed attenti all’impatto che il nostro lavoro ha sulla nostra salute.

Lenstore ha analizzato 48 diverse professioni comuni , per scoprire quali sono più salutari, considerando rischi come esposizione alle infezioni, rischio di lesione, problemi articolari e altri 5 grandi gruppi.

I lavori migliori per la tua salute

Sebbene la maggior parte dei pericoli possano essere mitigati in qualche modo, non possiamo sempre proteggerci dai danni a lungo termine. Questi sono i 10 lavori migliori in termine di mantenimento e longevità per la nostra salute, dove le cifre più basse rappresentano una minore esposizione a minacce per la nostra salute.

Le cifre più basse rappresentano una minore esposizione a rischi salutari

Avviso per la salute: i lavori con alta pericolosità

Purtroppo non tutti i lavori sono in grado di mantenere la salute longeva. Alcuni lavori non mettono in pericolo la postura, ma possono esporre a rischi di lesione e infezione, specialmente tra i lavoratori attivi nei servizi di emergenza.

Questi sono i peggiori lavori per la salute:

I tecnici di emergenza medica e paramedici– A maggior rischio di infezione, i paramedici e i tecnici di emergenza medica sono muniti delle giuste precauzioni per mitigare ogni pericolo. I pompieri – Lavorando in ambienti esposti costantemente ad alti livelli di pericolosità, i pompieri sono a rischio di infezione e lesione, e anche se il loro livello di sforzo fisico rimane alto, il loro lavoro non è ideale al mantenimento duraturo della salute. I dentisti – La vicinanza fisica ad un gran numero clienti giornalmente significa che il rischio di infezione è più alto in generale, mentre stare seduti per molto tempo non accresce il livello di sforzo fisico di quelli che praticano questa professione.

Roshni Patel, Bsc (Hons) MCOptom, Professionista e Responsabile ai Servizi di Lenstore commenta:

‘ Anche se la nostra professione dovrebbe rispecchiare le nostre passioni, è importante considerare ed essere pronti ai rischi che si possono correre nel proprio lavoro. Molti dei problemi che questi rischi comportano possono essere limitati con dei semplici accorgimenti. Per proteggere la postura e mantenere una vista sana, per esempio, sistemare il monitor in modo che sia lontano da fonti di luce e riflessi ed in una giusta angolatura, può ridurre i casi di affaticamento agli occhi e dolore cervicale.

‘Speriamo davvero di accrescere la consapevolezza riguardo alle misure che i lavoratori devono assumere per proteggere la propria salute sul lavoro.’