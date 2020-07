Lavoro: AlmaLaurea, con dottorato ricerca e master tasso occupazione schizza all’89% (2)

(Adnkronos) – Inoltre, il Rapporto AlmaLaurea 2020 rileva che fra i dottori di ricerca occupati a dodici mesi dal titolo, il 38,8% prosegue l’attività intrapresa prima del conseguimento del dottorato, mentre il 9,2% ha dichiarato di avere cambiato lavoro dopo il conseguimento del titolo. Ne deriva che il 52,0% degli occupati si è inserito nel mercato del lavoro solo al termine del dottorato di ricerca. Tra coloro che proseguono il lavoro iniziato prima del conseguimento del dottorato di ricerca, la metà (50,2%) riferisce che il titolo conseguito ha comportato un miglioramento nel proprio lavoro, di questi, il 63,1% ha riscontrato un miglioramento nelle proprie competenze professionali, il 18,2% nella posizione lavorativa e il 10,2% nel trattamento economico. Solo il 7,6% riferisce di avere ottenuto un miglioramento nelle mansioni svolte.

E ancora. Tra coloro che hanno iniziato l’attuale attività lavorativa dopo il dottorato di ricerca, il reperimento del primo lavoro avviene, in media, dopo 3,5 mesi dal conseguimento del titolo, con rilevanti differenze per area disciplinare: chi ha scelto scienze di base o ingegneria trova un lavoro ad appena 3 mesi dal dottorato, deve invece aspettare tra i 4 ed i 5 mesi circa chi ha scelto scienze umane o scienze giuridiche e sociali.

Ma che tipo di lavoro svolgono i dottori di ricerca in Italia? Stando alla foto scattata dal AlmaLaurea – il Consorzio interuniversitario che crea un ponte fra atenei e mondo del lavoro e delle professioni – tra gli occupati a un anno dal conseguimento del dottorato, il 10,6% svolge un’attività autonoma come libero professionista, lavoratore in proprio o imprenditore, mentre il 27,1% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato.