AAA cercasi persone che facciano la cacca per tre mesi per 9 mila euro: unico sforzo sarà scrivere un report

Potremmo definirlo il lavoro ideale. Sicuramente rilassante. Un’azienda statunitense, produttrice di bidet Tushy, ha messo un annuncio per la ricerca di personale disponibile a testare i propri prodotti, semplicemente espletando i propri bisogni. L’unico sforzo dovrà essere quello di stilare i relativi report. Lo stipendio è ottimo: 10.000 dollari, ovvero quasi 9.000 euro. Si tratta di un’offerta di lavoro, in scadenza oggi, apparsa sul sito web della compagnia Tushy. Ecco quali sono le caratteristiche che deve avere il candidato ideale, il quale dovrà anche ricoprire il ruolo di vice presidente e non dove avere un particolare titolo di studio:

Età compresa 21-121 anni con esperienza “nel settore”

Età compresa 21-121 anni con esperienza “nel settore” Ottime abilità comunicative, particolarmente legate al mondo delle feci

Capacità gestionali

Conoscenza della Bristol Stool Scale, ovvero una tabella usata in medicina per classificare le feci anche in caso di anomalie (vedi immagine a destra)

Capacità di stabilire priorità

Fiducia nella ‘Politica della porta aperta’ quando si discute di ciò che accade in bagno

Possibilità di installare bidet Tushy su una toilette standard

Abilità nella spruzzatura di precisione

Inoltre, la persona che sarà assunta dovrà garantire:

Impegno minimo di 90 giorni complessivi al controllo e test dei bidet

Analisi e documentazione fedele delle proprie abitudini quotidiane relative ai propri bisogni

Interviste sulle abitudini relative ai propri bisogni a parenti e amici stretti

Test su altri prodotti Tushy per il bagno

Contenuti video per i social media

Test e chiarimenti sui più famosi luoghi comuni e falsi miti legati alla salute dell’intestino e del deretano

Produzione “considerevole”

La compagnia Tushy, che produce diversi modelli di bidet, tra cui anche water dotati di funzione lavaggio, ha deciso di puntare sulla vendita di bidet che non sono ancora molto diffusi negli USA. Per questo motivo l’azienda ha deciso di dotarsi di un reparto dedicato, il ‘Fecal matters’, e quindi sta cercando personale disponibile ad effettuare test e tra questi anche colui che diventerà vicepresidente. Il lavoro inizierà il 22 luglio e il contratto avrà durata di tre mesi per una paga complessiva di 10.000 dollari. Il lavoro si svolgerà in smart working, presso il proprio water. Chi è interessato, però, devo affrettarsi: c’era tempo solo fino ad oggi (compreso) per presentare candidatura.