Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 30 Luglio: l’estate non decolla, ancora freddo e maltempo

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per domani e fino a giovedì 30 Luglio sull’Italia.

Domani, sabato 25 Luglio

Nord qualche residuo piovasco nelle prime ore del mattino sulle aree friulane più orientali, ma in successivo rapido miglioramento; annuvolamenti compatti sui rilievi alpini confinali e su quelli appenninici con debolissimi rovesci e qualche occasionale temporale associato, in miglioramento serale; sul resto del nord cielo sereno o con velature mattutine sulle relative zone centrorientali e serali sulle rimanenti regioni.

Centro e Sardegna addensamenti consistenti su sud Marche, Abruzzo e sulla porzione più meridionale laziale con deboli rovesci o temporali, in assorbimento dalla sera con ampi rasserenamenti; cielo sereno sull’isola ed irregolarmente nuvoloso in mattinata altrove; ampi rasserenamenti poi dal pomeriggio anche su queste ultime zone.

Sud e Sicilia: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna su Molise, Puglia e rilievi appenninici di Campania e Basilicata con rovesci e locali temporali sempre di debole intensità, in riduzione da fine giornata con estese aperture; ampio soleggiamento altrove, seppur con qualche occasionale addensamento basso e stratiforme atteso in serata sul cilento e lungo le coste tirreniche di Basilicata e Calabria.

Temperature: minime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, rilievi sardi, Marche e Appennino centromeridionale; in lieve rialzo sulle coste centroccidentali liguri sulle aree ioniche peninsulari; stazionarie altrove; massime in aumento al settentrione, specie Lombardia ed Emilia-romagna, Toscana, Marche centrosettentrionali ed Umbria; in flessione sulle restanti regioni adriatiche e Basilicata, meno consistente sui rilievi di Campania, Calabria e Sicilia; senza variazioni sul resto del paese. Venti: deboli dai quadranti settentrionali sulle regioni nord adriatiche ed al centro-sud, con locali rinforzi su Abruzzo, Molise, Puglia e restanti zone appenniniche meridionali; deboli variabili sul resto del nord. Mari: mosso il mar di Sardegna; da mossi a poco mossi i rimanenti bacini, ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio mar Ligure ed Adriatico settentrionale.

Domenica 26 luglio

Nord: molte nubi sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali in graduale riduzione dalle prime ore serali; altrove inizialmente cielo velato e poi sereno dal pomeriggio; solo dalla sera addensamenti bassi e stratiformi interesseranno l’area ligure.

Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi abruzzesi e sul basso Lazio con possibilità di qualche locale e breve rovescio pomeridiano; bel tempo sulle restanti zone seppur con innocui passaggi di nubi alte e sottili attese in mattinata sulle aree peninsulari.

Sud e Sicilia: qualche addensamento nelle ore centrali della giornata su rilievi molisani, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria con occasionali acquazzoni su quest’ultima nel pomeriggio; ampio soleggiamento con nuvolosità scarsa o del tutto assente sul rimanente meridione.

Temperature: minime in lieve rialzo su Valle d’Aosta, rilievi piemontesi, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto centromeridionale ed Emilia-romagna; in calo su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, rilievi campani, Puglia, Basilicata e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in diminuzione sulle coste orientali sarde, Calabria centromeridionale e Sicilia centrorientale; in aumento sulle zone alpine confinali, restante territorio lombardo, basso Veneto, Emilia-Romagna, Toscana orientale, Umbria, regioni centrali adriatiche, rilievi laziali, Molise, Appennino campano e lucano e sulla Puglia settentrionale; stazionarie altrove.

Venti: da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni ioniche peninsulari; generalmente deboli di direzione variabile altrove con prevalenza del regime di brezza lungo le coste.

Mari: mosso il basso Adriatico, ma con moto ondoso in attenuazione dalla serata; da poco mossi a mossi il mar Ligure, il canale di Sardegna, il medio Adriatico, lo Ionio e lo stretto di Sicilia al mattino; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 27 luglio bel tempo un po’ ovunque ad eccezione del settore alpino ed appenninico che saranno ancora interessati nelle ore più calde da nuvolosità compatta e fenomeni anche temporaleschi, seppur molto deboli e localizzati.

Martedì 28 luglio si intensificano le condizioni di instabilità a ridosso della catena alpina con deboli fenomeni termoconvettivi pomeridiani; giornata tipicamente estiva con molto sole altrove.

Mercoledì 29 luglio tornano le nubi su gran parte del nord con precipitazioni inizialmente relegate ad Alpi e prealpi, ma in sconfinamento dalla sera anche alle relative zone pianeggianti centroccidentali; persiste il bel tempo al centro-sud.

Giovedì 30 luglio persistono condizioni instabili sulla catena alpina, mentre il resto del paese sarà ancora interessato da ampio soleggiamento con condizioni estive.