Le Previsioni Meteo per tutta la settimana: i dettagli fino a domenica 12 luglio

Previsioni Meteo – Su gran parte d’Italia, la settimana in corso dovrebbe trascorrere mediamente con tempo asciutto da martedì 7 a domenica 12 luglio. A parte addensamenti nuvolosi possibili nel corso della settimana sulle aree appenniniche centrali, specie tra Abruzzo, Lazio e Molise, occasionalmente sul Sud Appennino, associati a rovesci o a locali temporali da calura, non dovrebbe esserci altra instabilità degna di nota sulle regioni centro meridionali. Tempo mediamente buono, soleggiato e relativamente caldo anche sulle pianure medio-basse del Nord. Le simulazioni matematiche, infatti, evidenziano una rimonta repentina di un cuneo anticiclonico atlantico proprio in corrispondenza della fascia centro meridionale europea e sul Mediterraneo centrale,con buona protezione progressiva del Centro Sud Italia, delle Isole maggiori e di buona parte dei settori pianeggianti del Nord. Non si tratterebbe di anticiclone a radice subtropicale, piuttosto di una propaggine di quello atlantico e nemmeno tanto strutturato, tuttavia in grado di arrecare esteso bel tempo sulle aree citare. Si noti, però, dalla immagine barica media allegata, che, appena a Nord della moderata fascia anticiclonica, sarebbe attiva un’ampia area depressionaria con perno sul Baltico, la quale arrecherebbe fastidi, ogni tanto, verso i nostri settori alpini, prealpini e, temporaneamente, anche verso le alte pianure del Nord.

Nell’immagine di sintesi sull’evoluzione del tempo, abbiamo evidenziato il sole prevalente al Centro Sud e su buona parte delle pianure settentrionali. Sono circoscritte soltanto, a macchia di Leopardo e con colorazione giallo limone in Appennino, alcune aree ove sarebbe possibile una certa instabilità convettiva, quella data dalla calura nelle ore più calde pomeridiane e associata a locali rovesci o temporali, ma instabilità abbastanza localizzata tra i rilievi abruzzesi, Est laziali, molisani e altra sparsa sui rilievi lucano-calabresi, più probabile nelle ore pomeridiane tra giovedì e sabato. Sulle aree alpine, prealpine del Nord e localmente sulle pianure più prossime a esse, vi è il rischio di qualche rovescio o temporale in più, qualcuno ancora martedì, in seguito ad alcune infiltrazioni instabili di inizio settimana, altri magari anche più ricorrenti da metà e verso il fine settimana. Sotto l’aspetto termico, la settimana evolverebbe mediamente abbastanza calda, ma senza eccessi, con valori intorno alle medie stagionali o con temporanee fluttuazioni di 1-2 C° sopra e sotto

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio periodo, apportando quotidiani aggiornamenti per questa seconda settimana di Luglio.