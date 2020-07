Lecce: barca incagliata per avaria al motore e maltempo, 2 persone salvate dalla Guardia Costiera

A causa di un’avaria al motore e di condizioni meteo avverse, due persone sono rimaste incagliate con il loro gozzo di circa 8 metri al largo di Torre Chianca, vicino Lecce: sono stati salvati dalla Guardia Costiera di Otranto.

Ricevuta la segnalazione sul numero blu di emergenza 1530, sono stati inviati i soccorsi in mare e tenuti contatti telefonici costanti con i due malcapitati, un uomo e una donna.

La Motovedetta Cp 809 ha raggiunto la zona e ha intercettato l’unità da diporto a diverse centinaia di metri dalla costa in una zona caratterizzata da secche e scogli affioranti.

I due malcapitati sono stati messi in salvo e fatti salire a bordo dell’unita di ricerca: in buone condizioni di salute, sono stati condotti al porto di San Foca di Melendugno dove ad attenderli vi erano i familiari, già allertati.

L’unità da diporto è stata messa in sicurezza all’ancora e segnalata attraverso l’emissione di avviso urgente ai naviganti.