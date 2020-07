Liguria, frana dalla falesia del Castellaro: massi in mare e nuvola di polvere [VIDEO]

Frana in Liguria, nel Genovese: ieri una porzione della parete del Castellaro, tra l’abitato di Camogli e Punta Chiappa, si è staccata precipitando in mare.

La falesia si è staccata dalla collina, ed ha sollevato una grossa nuvola di polvere prima di finire in mare.

Si tratta di un fenomeno piuttosto comune sul versante, da sempre è soggetto a frane e distacchi.

Nell’area sono in vigore, per 150 metri dalla costa, il divieto di balneazione e il divieto di navigazione.

Di seguito il video realizzato da Alberto Campanella.