Formaggio italiano contaminato da listeria: scatta il ritiro dagli scaffali, non consumare [INFO]

Il Sistema rapido di allerta comunitario (RASFF), nei giorni scorsi, ha diffuso l’allarme sulla presenza di listeria in formaggio italiano, nello specifico gorgonzola. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco ha informato il RASFF di aver riscontrato, durante un controllo interno, batteri patogeni del genere listeria in gorgonzola prodotto in Italia. Il ritiro dei prodotti dalla catena di supermercati è stato immediato: l’Ufficio federale tedesco ha raccomandato di non consumare il prodotto caseario. Non sono ancora stati resi noti marchio e lotti del prodotto ritirato, ma ciò che è certo è che l’alimento è stato prodotto o confezionato in Italia.

La , lo ricordiamo, è pericolosa per i soggetti immunodepressi, oltre che in gravidanza, periodo durante il quela può causare aborto spontaneo, setticemia o meningite neonatale. L’allarme riguarda per adesso la Germania, ma essendo il prodotto importato dall’Italia, sarà ora necessario verificarne la presenza nei supermercati italiani. La segnalazione 2020.2672 del 1° luglio è stata pubblicata sul portale del RASFF, organo della Commissione Europea che diffonde le allerte sugli alimenti, spesso ancora in fase di valutazione. Si tratta di una sorta di preallarme che arriva prima delle allerte nazionali, pubblicate in Italia sul sito del Ministero della Salute. Il principale scopo del RASFF è dunque quello di mantenere un elevato standard di sicurezza per i consumatori, preservandone la salute attraverso avvisi tempestivi e internazionali.

Vi invitiamo a controllore le nostre pagine per essere aggiornati su tutti gli ulteriori avvisi relativi all’alimento in questione e su altri richiami alimentari.