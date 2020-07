Lombardia: Pd, ‘bilancio non è piano Marshall ma legge mancia’

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – “Avremmo voluto un assestamento di bilancio in grado di mettere indosso alla Lombardia un abito nuovo, in grado di evocare un futuro di rilancio, invece abbiamo visto destinare oltre due miliardi, per lo più con semplici ordini del giorno, in interventi disorganici e frammentati. Non è un piano Marshall, come era stato annunciato dalla Giunta regionale, ma un piano asfalto, una legge mancia. Scontato il nostro no.” Così il capogruppo del Pd Fabio Pizzul spiega il voto contrario del Pd all’assestamento al bilancio regionale della Lombardia, approvato questa sera in Consiglio regionale dalla maggioranza a guida Lega.