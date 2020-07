L’uragano Hanna perde forza: tocca terra sul Texas senza danni

Ormai declassata a tempesta tropicale, Hanna – che sabato ha toccato terra in Texas come primo urgano della stagione- ha provocato inondazioni in diverse città del nord-est del Messico e nelle prossime ore genererà piogge torrenziali con venti fino a 90 chilometri. Ma in Texas, dopo le violente piogge e i venti impetuosi, non sono segnalati danni.

L’evento metereologico ha causato forti piogge e inondazioni lungo le coste meridionali dello Stato americano, dove ci sono state anche interruzioni di corrente. Ma spostandosi verso il Messico, ha ridotto la sua potenza a quello di tempesta tropicale.