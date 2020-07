Malessere, debolezza e nausea da stress: sintomi, cause e cure naturali per sconfiggere l’ansia

Il termine stress è una di quelle parole così tanto abusate, soprattutto in associazione ai ritmi moderni, da aver quasi perso il suo significato legittimo e intrinseco. Quando si parla di stress, associato ad ansia, in genere si sottovalutano le conseguenze di questa condizione, che altro non è se non una difesa del nostro organismo da una situazione di pericolo.

Cos’è lo stress?

Secondo gli esperti di Humanitas lo stress è una reazione fisiologica del nostro organismo, non per forza negativa. Capita spesso infatti, che lo stress diventi la spinta a reagire a determinate situazioni, uno stimolo a fare meglio, una carica in più grazie alla quale riusciamo a difenderci dai pericoli. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo fisiologico identico per tutti gli individui, ma da soggetto a soggetto cambiano i modi di reagire alla situazione stressante.

Se essere sotto stress ha effetti positivi su alcuni, e in determinati momenti, su altri e in particolari frangenti ha effetto opposto. Uno stress intenso, duraturo o non gestito però può avere conseguenze sulla salute con sintomi comuni ma fastidiosi, come mal di testa, fastidi allo stomaco, aumento della pressione sanguigna, dolore al petto e disturbi del sonno. Secondo diversi studi poi, lo stress può peggiorare sintomi o patologie già presenti.

Quali sono i sintomi dello stress?

Lo stress, quando è costante e dunque patologico, può influire su diversi aspetti della vita di un individuo, dalla salute, al comportamento, alle emozioni. I sintomi variano da persona a persona e da caso a caso.

Da un punto di vista emotivo, lo stress può manifestarsi con:

Agitazione, frustrazione e cambiamenti d’umore repentini

La sensazione di sentirsi sopraffatti, come se si stesse perdendo controllo o se ne avvertisse un bisogno maggiore

Difficoltà a rilassarsi

Scarsa autostima, solitudine, depressione, preoccupazione costante

Tendenza a evitare la relazione con altre persone

I sintomi fisici più comuni sono:

Mancanza di energia

Disturbi allo stomaco come diarrea, nausea, costipazione

Mal di testa

Dolori e tensioni muscolari

Dolore al petto e battito accelerato

Insonnia

Raffreddori frequenti

Calo del desiderio sessuale

Nervosismo

Agitazione

Ronzio alle orecchie

Mani e piedi freddi

Aumento della sudorazione

Bocca secca e difficoltà a deglutire

Digrignamento dei denti

Quali sono le cause dello stress?

Lo stress può essere causato da differenti fattori il cui significato “negativo” varia da persona a persona. È però possibile individuare alcuni fattori che frequentemente generano stress:

ritmi di vita e lavoro intensi

traumi infantili

decessi di persone care

separazioni e divorzi

gravidanza e parto

situazioni di pericolo

problemi di natura finanziaria

problemi di salute personali o delle persone vicine.

Cure naturali per stress e ansia

Oltre alle terapie farmacologiche, lo stress e l’ansia possono essere tenuti a bada con diversi rimedi naturali, grazia alla fitoterapia. Come si legge su cure-naturali.it, le piante utilizzate contro lo stress sono in grado di produrre un generale miglioramento delle condizioni psicofisiche; svolgono un’azione equilibrante sul sistema immunitario, endocrino, nervoso e su quello cardio-circolatorio, favorendo la capacità di resistenza alla sforzo e quella di recupero dell’organismo. Ecco quali sono quelle più efficaci:

Passiflora: (Passiflora incarnata) le foglie sono particolarmente indicate in virtù degli effetti calmanti e antispasmodici, in caso di ansia, tensione nervosa, irritabilità e in tutti i disturbi della sfera nervosa legati allo stress.

Rodiola: (Rhodiola rosea), la radica è estremamente efficace per combattere la stanchezza, e l’affaticamento, migliora la qualità del sonno, e ha effetto cardioprotettivo, utile in stati di stress, con tachicardia, palpitazioni, ansia e nervosismo;

Maca delle Ande: (Lepidium meyenii), la sua radice è di valido aiuto, per combattere i disturbi legati allo stress, come il calo della libido e l’astenia sessuale in entrambi i sessi. Queste proprietà rivitalizzanti e afrodisiache sono dovute alla presenza di componenti ad azione stimolante sulle ghiandole endocrine, soprattutto quelle surrenali, le ovaie e i testicoli;

Griffonia: (Griffonia simplicifolia) i semi hanno proprietà antidepressiva, in quanto innalza i livelli di serotonina e regolarizza il ciclo sonno-veglia (ritmo circadiano) migliorando la qualità del sonno. L’uso della pianta si è rivelato utile anche per il controllo della fame nervosa, legata a stati d’ansia e stress;

Iperico: (Hypericum perforatum) agisce come riequilibrante del tono dell’umore, limitando il riassorbimento di due ormoni (noradrenalina e dopamina) che intervengono a sostegno dell’organismo nei periodi di maggiore stress o esaurimento nervoso;

Gemmoderivato dei Semi di Betulla (Betula verrucosa) agisce sul sistema nervoso centrale, riequilibrandolo nei periodi stress da lavoro e stress emotivi; astenia e sintomi collaterali, cefalea, aritmia cardiocircolatoria, spasmi gastrointestinali.

Alcuni funghi medicinali utili per la stanchezza, come Reishi e Cordyceps, che aiutano l’organismo e la psiche a ritrovare il benessere, migliorando la qualità del sonno, l’energia, il tono dell’umore.

Cosa mangiare in caso di stress? E’ fondamentale eliminare i cibi confezionati, quelli ricchi di zuccheri e dolcificanti e bevande zuccherate. L’alimentazione dovrà essere naturale e alcalinizzante, ricca di cereali integrali, legumi, pesce di piccola taglia, semi oleosi, olio extravergine di oliva, verdura e frutta di stagione di produzione biologica, in modo da fornire all’organismo tutti i nutrienti, le vitamine e i sali minerali che gli sono necessari per recuperare le energie. E’ fondamentale integrare l’alimentazione con il magnesio e le vitamine del gruppo B, oltre a vitamine e minerali, anche sostanze naturali toniche ed adattogene come l’alga spirulina, il ginseng, l’eleuterococco, la pappa reale, il polline, la rodiola. Altro elemento fondamentale è quello di mantenere costante il livello di glicemia nel sangue.