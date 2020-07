Malore durante la scalata di una parete: morto escursionista in Toscana

Un escursionista è morto per un malore mentre tentava la scalata al monte Penna, nei pressi del Santuario francescano de La Verna, in Casentino. A perdere la vita un 58enne di Livorno che, mentre stava cercando di salire in parete, si è improvvisamente accasciato a terra. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, gli altri partecipanti hanno contattato il 118 e praticato il massaggio cardiaco utilizzando un defibrillatore semiautomatico presente in prossimita’ del santuario.

A coordinare l’intervento dei civili, il personale 118 mentre poco dopo sono arrivati automedica, ambulanza, elisoccorso Pegaso 3, vigili del fuoco, personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e carabinieri. Una corsa contro il tempo risultata vana. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’escursionista lascia la moglie e due figli.