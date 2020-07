Maltempo: 50 interventi dei vigili del fuoco nella Bergamasca

Ben 50 interventi nella notte da parte dei vigili del fuoco di Bergamo per il maltempo che si e’ abbattuto sulla provincia: gli interventi si sono concentrati in particolare tra le 22 di ieri sera e le 2 di stamattina. A San Paolo d’Argon una frana ha costretto la chiusura, stamattina, della statale 42 del Tonale e della Mendola, tra le arterie piu’ trafficate della Bergamasca. Sul posto l’Anas e la Stradale per la gestione dell’emergenza e il ripristino della circolazione nel piu’ breve tempo possibile.