Maltempo: a Milano rimozione fango e detriti esondazione

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Sono iniziate a Milano in zona Niguarda e Isola le operazioni di pulizia e rimozione del fango e dei detriti lasciati sulle strade dall’esondazione del Seveso, dopo i violenti temporali di questa mattina. Nell’attività è impegnata Amsa, che già dalle prime ore del mattino ha cercato di disostruire strade e sottopassi e di disostruzione dei pozzetti.

Sono attualmente in campo per le attività di emergenza 6 squadre con l’ausilio di idrovore, automezzi spurgopozzetti e autospazzatrici.