Maltempo: alberi caduti e disagi nel Bolognese

Anche in provincia di Bologna, nella pianura in direzione del Ferrarese, diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per alberi e rami caduti, a causa del Maltempo. In particolare, intorno alle tre di notte, una squadra e’ intervenuta sull’autostrada A13, all’altezza di Malalbergo, per rimuovere una pianta.

Altri episodi simili ad Altedo, Baricella, San Pietro in Casale, Budrio; a Crevalcore una parte di un albero e’ finita sopra un tetto; a Castel Maggiore si e’ registrata la rottura di una tubatura con allagamento della strada.