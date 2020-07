Maltempo, il “Venerdì Nero” flagella il Nord: alluvione ad Alessandria, grandinate a Trana e Carmagnola, bombe d’acqua e alberi sradicati in Lombardia [FOTO e VIDEO]

Un forte maltempo si sta abbattendo sul Piemonte, con nubifragi e violente grandinate. Un’alluvione lampo sta colpendo Alessandria: numerose le chiamate nella prima serata alla Polizia Municipale e ai Vigili del fuoco. Nella provincia di Cuneo, le temperature sono scese in picchiata in montagna (fino a +10°C), con grandinate nel Cebano e decine di interventi dei vigili del fuoco. Due incidenti stradali in mezz’ora intorno alle 17 a Cuneo e Cherasco poi allagamenti e danni da pioggia, alberi abbattuti e rami per strada con interventi anche a Caraglio e Chiusa Pesio.

Nella zona tra Vigliano e Montegrosso (Asti) i vigili del fuoco hanno portato in salvo col gommone 2 persone rimaste bloccate dall’acqua nei rispettivi veicoli. Pioggia intensa anche a Torino e in provincia, con un susseguirsi di rovesci e temporali. Violente grandinate hanno colpito Trana e Carmagnola, come mostrano le immagini dei video seguenti e le foto della gallery scorrevole in alto. Per la mattina di domani resta l’allerta gialla su meta’ del Piemonte, dal pomeriggio e’ previsto un netto miglioramento

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Piemonte, segnaliamo: 57,2mm ad Asti e Serole, 55mm a Cerano, 51,4mm a San Damiano Borbone, 48,6mm a Bielmonte, 46,4mm ad Acceglio, 45,4mm a Monterosso Grana, 44,8mm a Trana.

Maltempo Lombardia, strade e cantine allagate nel Milanese

Forte maltempo anche in Lombardia, con strade allagate e cantine invase dall’acqua a Milano e provincia a causa di un forte temporale che si e’ abbattuto verso sera. I vigili del fuoco sono al lavoro con tutte le squadre per rispondere alle richieste delle telefonate dei cittadini sorpresi dalla violenta precipitazione. “Gli interventi riguardano un po’ tutta la citta‘”, fanno sapere dalla centrale operativa. Difficolta’ anche alla circolazione, con code per il rientro a casa. Cielo spaventoso in serata su Milano quando sono apparse le cosiddette nuvole Mammatus, nubi temporalesche, abbastanza rare, a forma di mammella (da dove deriva il nome). Problemi anche in provincia, soprattutto nella zona di Magenta, e in altre parti della Lombardia come nei comuni di Vailate e Capralba (nel Cremasco) e tra Cologne e Rudiano (nel Bresciano), dove il vento ha sradicato alberi.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti della Lombardia, segnaliamo: 113,5mm a Canegrate, 83,8mm a Gaggiano, 78,2mm a Uboldo, 64,3mm ad Alzate Brianza, 63,2mm a Casorate Primo, 61,5mm a Saronno, 57,2mm a Verzago, 53,8mm ad Abbiategrasso.

E non è ancora finita: il maltempo continuerà ancora nelle ore notturne in questo “Venerdì Nero” al Nord.

