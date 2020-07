Maltempo, furiosi temporali nella notte in Emilia Romagna: alluvione lampo a Bazzano [FOTO]

Violentissimi temporali hanno colpito nella notte, tra le 02:30 e le 04:00, il cuore dell’Emilia Romagna tra Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Più di 180 interventi dei vigili del fuoco che a Bazzano, nel Bolognese, lungo la pedemontana, intorno alle 04:00 hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto con l’aiuto dei sommozzatori del Comando di Bologna, mentre una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione invasa dall’acqua. I sommozzatori hanno estratto due persone bloccate dentro la loro auto. Fortemente colpita da piogge e temporali anche la zona di Valsamoggia. Molte le chiamate al 115 per allagamenti di scantinati e garages. Al lavoro le squadre con motopompe per drenare l’acqua che ha invaso gli edifici. Attualmente gli interventi sono ancora in corso. Sul posto presenti anche i carabinieri e il personale tecnico comunale.

A Monteveglio è esondato il torrente Rio la Fossetta. L’acqua ha abbattuto alcuni muretti, allagato abitazioni e alcune famiglie sono state costrette a rifugiarsi ai piani alti delle loro abitazioni. In via IV novembre una madre ha chiesto aiuto ai militari arrivati sul posto che hanno portato in salvo e fatto uscire in sicurezza lei e’ i suoi bambini. Al momento una famiglia risulta avere lasciato la propria abitazione. Non risultano feriti. L’allarme e’ partito dai gestori di un poligono in via Monteveglio alle 3.20. Il torrente, piu’ a monte, è straripato e ha abbattuto un muretto del tiro a segno e poi le acque hanno raggiunto le case. Le strade circostanti sono state chiuse.

Nella fascia pedecollinare modenese si segnalano inoltre allagamenti, alberi abbattuti e persone bloccate nelle auto in altri sottopassi stradali invasi dall’acqua. La SP 623 in localita’ Ergastolo e’ stata invasa da detriti a causa di uno smottamento e sono state avviate le operazioni di ripristino da parte della Provincia di Modena.

“Tra le 2.30 e le 4.00 le forti precipitazioni hanno causato parecchi danni e allagamenti in tutto il territorio soprattutto nel Municipio di Bazzano, ove in soli 30 minuti i sensori di Arpae hanno registrato un picco straordinario di 110mm di acqua“. Lo fa sapere Daniele Ruscigno, sindaco del Comune di Valsamoggia (Bologna) che invita a prestare “la massima prudenza alla guida visto che molte strade risultano scivolose“. Sono al lavoro i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e gli operatori comunali per il ripristino della viabilità della Via Monteveglio in prossimità del centro urbano di Bazzano, per lo svuotamento di diversi seminterrati e per la messa in sicurezza dei muri di recinzione divelti. Diversi sottopassi risultano allagati ed è in corso l’interruzione di energia elettrica a Monteveglio zona Piazza/Chiesa.

Maltempo in Emilia Romagna, i dati pluviometrici

Nella notte in Emilia Romagna sono caduti 110mm di pioggia a Bazzano, 92mm a Reggio Emilia, 78mm a Sassuolo, 75mm a Castelvetro di Modena, 72mm a Spilamberto, 70mm a Zola Predosa, 65mm a Oliveto di Monteveglio, 48mm a San Cesario Sul Panaro, 43mm a Sasso Marconi, 40mm a Marano sul Panaro, 39mm a Rubiera.

Maltempo anche a Milano: molti interventi dei Vigili del Fuoco

E’ stata una notte di superlavoro, per i vigili del fuoco di Milano, impegnati pesantemente dagli interventi per il Maltempo che si e’ abbattuto sulla provincia dal tardo pomeriggio di ieri. Oltre 60 le uscite, prevalentemente per tetti pericolanti, cantine allagate, piante sradicate e qualche automobilista bloccato nei sottopassi. In un caso, ieri sera, una grossa pianta ha bloccato la circolazione in viale Fulvio Testi, causando molti disagi. In un altro un automobilista in transito e’ rimasto bloccato in un sottopassaggio allagato, e ha chiesto aiuto per trainare fuori la vettura (non e’ mai stato in pericolo). Da ieri (con l’avviso di criticita’ del Centro funzionale Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia passato da giallo ad arancione, ovvero di rischio moderato) i fiumi Seveso e Lambro e tutto il bacino idrico di Milano sono stati sotto osservazione, ma la rapida evoluzione positiva del meteo ha temporaneamente fatto cessare l’allarme. Oggi non sono previste precipitazioni particolari e le temperature sono in rialzo.

Maltempo in Piemonte, danni nell’Alessandrino

Cadute di rami e di alberi, allagamenti, blackout. Hanno provocato danni e disagi i temporali di ieri sera nell’Alessandrino. In poche ore sono caduti fino a 40/60 mm di pioggia, corrispondenti alla pluviometria media del mese di luglio. Nel Novese c’e’ stata anche una grandinata. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco che, fra l’altro, in un paio di casi hanno recuperato delle persone da auto rimaste bloccate in sottopassaggi allagati.