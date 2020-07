Maltempo, alluvione-lampo nella notte a Reggio Calabria: danni a Scilla [FOTO]

Il maltempo che nel weekend ha colpito il Sud Italia si è accanito in modo particolarmente intenso su Reggio Calabria nella notte, con forti temporali nell’hinterland settentrionale della città. La località più colpita è stata Scilla, dove sono caduti 90mm di pioggia e si sono riversati a valle, sulla Marina Grande, notevoli quantità di sassi e fango. A Catona (Reggio Calabria Nord) sono caduti 72mm di pioggia e abbiamo avuto danni nelle frazioni collinari di Arghillà e Salice. A Reggio centro ha piovuto decisamente meno (appena 6mm), ma la temperatura minima notturna è crollata a +21°C, decisamente fresca per il periodo. Il tempo rimarrà instabile e nuvoloso per tutta la giornata odierna, ma da domani tornerà a splendere il sole per tutta la settimana, anche se il clima rimarrà mite, senza eccessi di calore. Le temperature massime rimarranno quotidianamente sui +29/+30°C, le minime scenderanno sempre sotto i +22/+23°C. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: