Maltempo, alluvioni nel Sud del Giappone: decine di morti e dispersi

Sono decine le persone morte, e altre sono disperse, a causa delle piogge torrenziali e delle frane da queste provocate nel Kyushu, l’isola meridionale delle quattro principali che formano l’Arcipelago giapponese. Secondo quanto scrivono i media locali, almeno 49 persone sono confermate come morte, mentre ci sono ancora molti dispersi. A essere state colpite sono le prefetture di Fukuoka, nagasaki e Saga, dove l’Agenzia meteorologica nazionale Kishocho continua a mantenere alto il livello di allarme.

L’agenzia ha chiarito che il fenomeno dovrebbe continuare almeno fino a domattina. A stasera, sono 330mila le persone sfollate, secondo l’agenzia di stampa Kyodo. Nella prefettura di Kumamoto, duramente colpita dal maltempo, le avverse condizioni meteo stanno rendendo difficili anche le operazioni di soccorso e non è stato possibile far alzare in volo gli elicotteri per cercare i dispersi.

Delle 49 vittime finora accertate, 14 erano ospiti della casa di riposo Senjuen, lungo il fuome Kuma, che è esondato. Sono molti i dispersi. Circa 6.100 abitazioni sono state sommerse e 11 ponti sono crollati. Diverse comunità e villaggi sono rimasti isolati.