Maltempo anche a Roma, forte temporale sulla città [LIVE]

Il maltempo è arrivato anche a Roma: un forte temporale sta colpendo la città provocando piogge sparse su tutti i quartieri. Spiccano i 32mm caduti a Roma Prenestina, nella zona orientale della città, dove la temperatura è piombata a +20°C in pieno giorno dopo una massima che in mattinata aveva raggiunto i +28°C. Stamattina un tornado ha colpito la costa di Sperlonga. Nel pomeriggio i fenomeni di maltempo si intensificheranno in tutto il Centro/Sud.