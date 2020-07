Maltempo Basilicata: in corso verifiche sui danni all’agricoltura

Sono stati avviati in Basilicata i rilievi e le stime per i danni provocati dal maltempo all’agricoltura. Forti piogge e grandinate si sono registrate in varie aree lucane nel fine settimana appena trascorso. L’assessore regionale alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, assicura che ‘‘il dipartimento sta attentamente monitorando la situazione anche grazie al contributo delle organizzazioni professionali agricole”.

Gli uffici hanno avviato le procedure per acquisire le segnalazioni dei danni alle strutture ed alle produzioni, quindi è in atto la fase preliminare per la valutazione e per la verifica dei requisiti necessari per poter dichiarare lo stato di calamità. ‘‘I sopralluoghi avverranno nel minor tempo possibile al fine dell’attivazione dell’iter istruttorio previsto per legge”, dice ancora Fanelli. Qualora si verificassero le condizioni previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a seguito di sopralluoghi e verifica delle segnalazioni che perverranno, si provvederà ad inoltrare al Ministero la documentazione necessaria per il riconoscimento dello stato di calamità.