Maltempo: bomba d’acqua Palermo, idrovora ancora al lavoro nel sottopasso

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) – Idrovore ancora al lavoro nel sottopasso della Circonvallazione di Palermo dove l’acqua, come apprende l’Adnkronos, è ancora alta almeno 1.80 metri. I lavori di dragaggio dovrebbero terminare entro questa sera. Sembra che ci sia un’altra autovettura nel sottopasso allagato. Fino a questo momento non risultano vittime, ma i Vigili del fuoco non si sbilanciano e aspettano di svuotare il sottopasso prima di confermare che il violento nubifragio di ieri abbia provocato morti. Sono decine le auto distrutte.