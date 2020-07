Maltempo, “bombe” di ghiaccio in mare: devastante grandinata a Porto Cesareo, finestre e parabrezza delle auto in frantumi [FOTO e VIDEO]

Oggi, domenica 26 luglio, su quasi tutta Italia splende il sole ma i residui di maltempo che ieri hanno interessato il Sud hanno prodotto fenomeni violenti in Puglia. È il caso della devastante grandinata che ha colpito Porto Cesareo, in provincia di Lecce. “Bombe” di ghiaccio piovevano in mare dal cielo, con i chicchi di grandine che raggiungevano i 4cm. Le immagini dei video che trovate in fondo all’articolo sono impressionanti: grandi splash nell’acqua e grandi chicchi sulla spiaggia, che hanno costretto i bagnanti a cercare immediato riparo.

La grandine di grosse dimensioni ha prodotto danni ingenti nella zona. Oltre alla vegetazione distrutta, sono stati registrati anche danni alle automobili, che hanno riportato ammaccature alla carrozzeria e parabrezza frantumati, ma anche ai lampioni e alle finestre delle abitazioni, ridotte in frantumi (vedi foto della gallery scorrevole in alto).