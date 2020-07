Maltempo, raffiche di Bora fino a 104 km/h a Trieste: alberi e infissi pericolanti, interventi dei Vigili del Fuoco

Notte di forte Bora a Trieste, dove sono state registrate raffiche fino a 104km/h. Questa mattina il vento continua a soffiare a una velocita’ media di 70-80km/h, ma, secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, gia’ nelle prossime ore tendera’ ad attenuarsi. A causa del forte vento, nel corso della notte e nelle prime ore del mattino il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste ha portato a termine una decina di interventi per la messa in sicurezza di alberi e rami, infissi pericolanti e coperture. In particolare, verso le 7, la prima partenza dei vigili del fuoco e’ intervenuta in via Rigutti per la rimozione di un albero caduto sui cavi elettrici. Sul posto anche la polizia locale e il personale di Acegas.