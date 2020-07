Maltempo, forti temporali notturni al Sud: nubifragi tra Sicilia e Calabria, verso i 100mm nel messinese tirrenico

Si intensifica il maltempo all’estremo Sud nella notte: forti temporali stanno colpendo la Sicilia nord/orientale, in provincia di Messina, e gran parte della Calabria. I nubifragi che stanno colpendo il messinese tirrenico hanno provocato accumuli pluviometrici eccezionali per la stagione estiva, in continuo aumento per via della pioggia insistente. Siamo a 94mm a Patti, 63mm a Tripi, 58mm a Torregrotta, 53mm a Montalbano Elicona, 44mm a Novara di Sicilia, 41mm a Falcone, 23mm a San Pier Niceto, 15mm a Pace del Mela, 12mm a Terme Vigliatore. Anche in Calabria è un sabato sera di forte maltempo: diluvia a Reggio con appena +20°C, una situazione meteo rarissima per il cuore della stagione estiva. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: