Maltempo Friuli Venezia Giulia: molti interventi dei Vigili del Fuoco

Notte difficile per i Vigili del Fuoco a causa del Maltempo, che ha imperversato in quasi tutta la regione con piogge e temporali dalle 3 alle 5 del mattino. L’intervento piu’ impegnativo a Trieste, alle prime luci dell’alba, da parte del Nucleo sommozzatori subacquei presso gli ormeggi della Marina San Giusto per soccorrere 7 persone a bordo di una imbarcazione messa in pericolo a causa delle avverse condizioni meteo marine. I Vigili del Fuoco giunti sia da terra, sia per mare, hanno posto in salvo l’equipaggio e messo in sicurezza l’imbarcazione. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.

Il Maltempo in Friuli ha provocato, inoltre, la caduta di rami e alberi a Lignano e a Osoppo, mentre un fulmine ha colpito un traliccio dell’alta tensione a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli. Due alberi sono caduti poi sulla sede stradale a Frisanco e hanno danneggiato il guard-rail. Maltempo a Grado con rami e alberi sulla carreggiata. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, all’alba, anche sulla tratta ferroviaria Gorizia-Trieste, all’altezza di Redipuglia, per rami e pali caduti sulle rotaie. A Trieste, infine, un albero e’ caduto in via Baiamonti, un altro nella borgata di Domio, mentre una tenda e’ stata divelta in via Navali. Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo, di livello giallo, sulla regione.