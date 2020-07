Maltempo, il nowcasting di MeteoWeb: acquazzoni e fulmini tra Santeramo ed Altamura [FOTO]

Nonostante la giornata di sole e di caldo al Sud Italia, non sono mancati dei brevi acquazzoni, sopratutto in Puglia, come segnala il nostro affezionato lettore Franco Labarile. “Penso che nessun centro previsionale avrebbe scommesso per oggi, nelle regioni del sud, per acquazzoni sparsi. – scrive il signor Labarile – Sono in atto, infatti, brevi acquazzoni estivi con colpi di tuono e fulminazioni sporadiche lungo l’ entroterra murgiano tra Santeramo ed Altamura con sconfinamento verso i rilievi lucani sud- occidentali. Si registrano colpi di vento che hanno il benefico effetto di mitigare una calura asfissiante. Parzialmente interrotti i lavori di trebbiatura.”