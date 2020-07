Maltempo Liguria: spaventoso temporale su Rapallo, 60mm a Buto e Belpiano [VIDEO]

Mentre la Sicilia fa i conti con violenti temporali per il secondo giorno consecutivo, con allagamenti a Catania e una devastante alluvione a Palermo che ha mandato la città in tilt, forti temporali hanno colpito l’Italia a macchia di leopardo da Nord a Sud. Come quello che si è abbattuto su Rapallo, in Liguria (vedi video in fondo all’articolo).

Tra i dati pluviometrici più significativi della giornata in Liguria, segnaliamo: 60,4mm a Buto, 60mm a Belpiano, 46,2mm a Brugnato, 35,6mm a Campomorone, 33,6mm a Casali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: