Maltempo Luglio, Tornado investe Vieste: paura tra i bagnanti [VIDEO]

In questa estate ballerina c’è spazio anche per un tornado in Puglia: non solo sole e caldo dunque. Ieri a Vieste, in provincia di Foggia, un tornado ha generato forte paura sopratutto tra i bagnanti. La località del Gargano è infatti una nota zona balneare, popolata da turisti che provengono da ogni parte d’Italia e non solo.

Ieri a Veste nonostante il caldo, con una temperatura media di +27°C e l’elevata umidità (fino al 64%) non si sono registrate precipitazioni. Il vento invece soffiava con un velocità di 28 Km/h. Valori tutto sommato in linea con la media dello scorso anno.

Ecco il video del tornado: