Maltempo Marche, temporale e vento forte ad Ancona: strade allagate, chiusi sottopassi

Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto su Ancona: un temporale e vento forte hanno colpito la città tra le 08:30 e le 9, provocando allagamenti e disagi. Il Comune di Ancona raccomanda prudenza sulle strade, precisando anche che sono stati chiusi i sottopassi di via Macerata e di via Lotto.

Un albero è caduto su un’auto parcheggiata nei pressi dell’ospedale materno-infantile Salesi.

Vigili del fuoco e polizia locale sono al lavoro per rimuovere rami caduti a terra.

La situazione sta tornando alla normalità.