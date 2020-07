Maltempo Milano: raddoppiate le squadre di pronto intervento

Le squadre di pronto intervento di Unareti sono al lavoro ininterrottamente dalle prime ore della mattina per riattivare l’erogazione della corrente elettrica ad alcune famiglie dei quartieri maggiormente colpiti dal nubifragio che si eè abbattuto sulla città. Parte delle utenze sono state gia’ rialimentate e gli sforzi si stanno ora concentrando sui punti piu’ critici. Lo comunica in una nota la società del gruppo A2a.

Nel corso della mattinata è stato più che raddoppiato il numero delle squadre di pronto intervento in servizio: sono ora 20, dotate dell’attrezzatura necessaria per effettuare le operazioni di svuotamento delle cabine elettriche allagate, che prima di poter essere rialimentate necessitano di accurate operazioni di asciugatura della durata di alcune ore.

“Si invitano – si legge in una nota – a segnalare eventuali problemi relativi alla situazione esclusivamente al numero di pronto intervento 800 933301 per una migliore gestione. E’ inoltre attivo un servizio dedicato per ricevere via SMS le segnalazioni di Unareti riguardo interruzioni accidentali o programmate che interessano la propria zona”.