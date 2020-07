Maltempo: nel Ferrarese crolla il tetto di una stalla, animali in salvo

Il violento temporale e il forte vento di questa notte hanno causato il crollo di parti del tetto in lamiera della stalla di una azienda agricola a Volania, località del Comune di Comacchio nel Ferrarese. I Vigili del fuoco sono al lavoro alla ‘Corte dei sapori’, in via Belfiore, per mettere in salvo bufali, mucche, maiali e tori rimasti sotto porzioni della copertura. Non risultano persone o animali feriti. La chiamata di soccorso al 115 è arrivata intorno alle 2 di notte, le squadre sono intervenute subito. In zona sono stati segnalati anche alberi caduti su alcune strade e rami sui fili della rete elettrica.