Maltempo, Nord Italia bersagliato da nubifragi, grandine e vento oltre 100km/h: tetti divelti, alberi abbattuti, allagamenti dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO]

È un sabato di forte maltempo al Nord Italia, bersagliato da nubifragi, violente grandinate e forti venti, che hanno provocato danni e disagi. Violenti temporali hanno colpito in particolare la Lombardia settentrionale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna orientale. Spaventose Shelf Cloud (nubi a mensola) incombevano nel cielo dalla Lombardia all’Emilia Romagna, preannunciando gli eventi meteo estremi che avrebbero colpito i territori.

Tra i dati pluviometri più significativi di oggi, segnaliamo: 66mm a Fusine Alpe del Lago, 63mm a Trescore Balneario, 57,7mm a Como, 54,6mm a Tremosine sul Garda, 53,3mm a Trambileno, 52,4mm a Vallarsa, 51mm a Bressanone, 50,6mm a Chiout, 50,2mm ad Ala, 50mm a Conselice, Malborghetto, Cenata Sopra, 49,6mm a Rovereto, 49,4mm a Nago-Torbole, 47mm a Ferrara, 46,7mm a S. Bartolomeo in Bosco, 46,5mm a Costa Volpino, 44,6mm a Terragnolo, 44,5mm a Vigano San Martino, 42,2mm a Seriate, 40,5mm ad Argenta.

Devastanti grandinate hanno colpito la Lombardia, tra Bresciano e Mantovano. Oggi pomeriggio, nell’Alto Mantovano, la grandine è caduta per venti minuti, accompagnata da un vento forte. Colpiti principalmente i Comuni di Solferino, Castiglione delle Stiviere, Cavriana e, in misura minore, Monzambano, provocando gravi danni ai vigneti e alle colture di mais.

“Nel pomeriggio si è abbattuta una forte tempesta sul Bresciano: pioggia, grandine e raffiche di vento fino a 130km/h. Diversi allagamenti, danni a tetti e finestre e molti alberi caduti. La nostra Protezione Civile sta monitorando la situazione intervenendo tempestivamente dove necessario“. Lo rende noto via Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Ingenti danni anche nell’hinterland milanese, dove i vigili del fuoco sono al lavoro da ore per numerosi interventi dovuti ad alberi abbattuti, allagamenti di strade e tetti di abitazioni divelti in particolare a Inzago, Basiano, Pozzo d’Adda e Cambiago. Al momento non risultano feriti.

Un vero e proprio fiume d’acqua si e’ riversato, invece, sulla strada provinciale tra San Paolo d’Argon e Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, durante il nubifragio che si e’ abbattuto oggi pomeriggio sulla bergamasca. L’acqua ha portato con se’ detriti e fango, che hanno causato la chiusura della strada in entrambe le direzioni a causa della frana. Allagamenti anche sull’ex provinciale, sempre nella stessa zona.

Un forte vento ha sferzato le nostre regioni settentrionali, abbattendo alberi, insegne e sollevando alcuni tetti. Tanti gli alberi abbattuti nel Vicentino. Dalle 17.30 di oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi di soccorso a causa delle condizioni meteo nel Bolognese. Più di dieci interventi in meno di un’ora per alberi pericolanti o abbattuti sulle strade e su alcune auto (come a Osteria Grande). Vigili del fuoco al lavoro a Sala Bolognese, Osteria Grande e Varignana-Castel San Pietro Terme, a Ozzano sulla SS9 e in località Molino del Grillo. Sul posto anche le forze dell’ordine in supporto. Continuano ad arrivare le chiamate per alberi divelti dal vento e per piante pericolanti. Ultimo: a Castel San Pietro, in località Montecalderaro, due grossi alberi caduti ostruiscono il passaggio sulla pubblica via. Alle ore 19 circa la chiamata al 115. Sulla SS9, altezza via San Giorgio, Castel San Pietro Terme, inoltre, il vento ha divelto un semaforo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento, poi, è in corso un intervento in zona Castel San Pietro, in via del Conventino, per degli alberi caduti su dei cavi elettrici.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini del maltempo che oggi si è abbattuto sul Nord Italia.

