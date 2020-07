Maltempo, nubifragi in Piemonte: nell’Alessandrino fino a 60mm in poche ore, gravi danni all’agricoltura

Il maltempo ha portato grandine, nubifragi e forte vento in Piemonte ieri, arrecando gravi danni all’agricoltura. Nei frutteti dell’Alessandrino e’ andato perso un terzo del raccolto, fino al 58% nel caso delle albicocche, devastate anche le colture orticole. E’ il primo bilancio fatto dalla Coldiretti provinciale che riporta, tra gli episodi di maltempo, la grandinata con chicchi grandi come pesche nella frazione Marella di Novi Ligure che ha distrutto campi di grano e orzo, coltivazioni di pomodori e dei tipici ceci con la De.co. (denominazione comunale).

In poche ore in molte zone dell’Alessandrino sono caduti fino a 60 millimetri di pioggia, “l’ennesima conferma – dice Mauro Bianco, presidente di Coldiretti Alessandria – dei cambiamenti del clima. La stagione e’ stata sconvolta: e’ iniziata con il gelo che ha compromesso le fioriture, e’ proseguita con il caldo torrido e la siccita’, per andare a concludersi con le tempeste di vento e grandine”.